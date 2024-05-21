В «Укренерго» повідомили про відключення електроенергії впродовж всієї доби 21 травня

Протягом доби, 21 травня, по всій території України діятимуть графіки відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів.

Повідомляється, що з 00:00 та впродовж всієї доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Зауважується, що обмеження можуть бути застосовані при перевищенні обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр “Укренерго” вже довів до кожного обленерго. Натомість інформацію, коли саме застосовуватимуть відключення у регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на сторінках у соцмережах.

В “Укренерго” нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Зауважимо, радник прем’єр-міністра України та член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко висловив припущення, що обмеження енергопостачання у вигляді відключення споживачів, які розпочалися з 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Взимку ж дефіцит електроенергії залишатиметься навіть за високих температур.

Тоді як директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попереджає, що українці можуть відчувати дефіцит електроенергії протягом наступних двох років. Причиною є дефіцит генеруючих потужностей, що, своєю чергою, призведе до дефіциту електрики.

Також Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький зазначив, що потепління покращить ситуацію зі споживанням електроенергії в країні, однак, не відновить пошкоджені потужності українських електростанцій. Населення закликали не створювати навантаження на енергосистему. // Букви