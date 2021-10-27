В Ужгороді хлопець зламав ноги, вистрибнувши з вікна військкомату

В Ужгороді з вікна військкомату 27 жовтня вистрибнув хлопець.

Інформацію Суспільному підтвердив начальник пресслужби Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Акімов.

За його словами, 23-річний хлопець з 2018 року ухиляється від служби.

Як повідомили на сторінці Закарпатського ОТЦК та СП, 27 жовтня 2021 року працівники Нацполіції затримали громадянина України, який підлягає призову на строкову військову службу, однак неодноразово ухилявся від явки до призовної дільниці та перебував розшуку.

«Даного громадянина доставили до призовної дільниці з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, однак в ході роботи громадянин, який ухилявся здійснив спробу втечі з призовної дільниці та вистрибнув з вікна другого поверху. Чим наразив на небезпеку власне життя», — йдеться у повідомленні.

Хлопець наразі знаходиться у реанімації

Хлопця з травмами доставили до Ужгородської міської лікарні. Про це Суспільному повідомив директор закладу Іван Курах. «У нього переломи ніг, перелом носа. Наразі чоловік знаходиться у реанімації. Після покращення стану, хлопця переведуть до травматології. З ним працюватиме психіатр», — повідомив Іван Курах.

Речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан розповіла Суспільному: наразі поліцейські з’ясовують обставини справи. Хлопця опитали, претензій ні до кого він не має.