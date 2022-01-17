В Ужгороді затримали п’яного водія, вже позбавленого судом права керування автомобілем

Патрульні виявили нетверезого водія, який після позбавлення права керування судом, керував автомобілем

Подія трапилася у неділю, 16 січня, на вулиці Івана Франка в обласному центрі Закарпаття.

Близько 8-ї години інспектори зупинили авто Renault за те, що водій не ввімкнув покажчик повороту.

Перевіряючи документи, патрульні з’ясували, що керманич позбавлений права керування Ужгородським міськрайонним судом.

Окрім того, під час спілкування охоронці порядку помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився від огляду на стан сп’яніння.

Патрульні склали адміністративні матеріали за ч.3 ст.130 (Керування у стані сп’яніння, втретє за рік) та ч.4 ст.126 (Керування автомобілем особою, що позбавлена права керування) КУпАП.

Оскільки водій не виконав рішення суду, охоронці порядку викликали на місце події слідчих, які надалі займатимуться цією справою. // Закарпаття онлайн