В Винницкой области легковушка влетела под грузовик – погибли отец и сын (фото)

Еще один подросток находится в больнице с переломом.

Смертельная авария произошла 25 июля в Винницкой области. Автомобиль Mercedes на скорости протаранил грузовик, в результате чего погибли отец и сын.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла около 17:00 возле села Зятковцы Гайсинского района. За рулем легковушки находился 45-летний житель Киева. Мужчина пытался обогнать другое авто, но не выбрал безопасную дистанцию и скорость.

В результате аварии водитель легковушки и его 15-летний сын умерли от полученных травм на месте ДТП. При этом еще один пассажир — 17-летний парень, получил перелом голени. Пострадавшего доставили в больницу.

На фото видно, что легковушка полностью разбита. У машины нет лобового стекла и крыши.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц» Уголовного кодекса Украины. // УНИАН