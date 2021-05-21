В Запоріжжі більше двох діб розшукують 16-річну дівчину (фото)
Поліція розшукує 16-річну Генчевай Карину Віталіївну яка другий день не виходить на зв’язок зі своєю матір’ю.
16-річна Карина навчається в одному з професійно-технічних ліцеїв в місті Мелітополь. За даними поліції, дівчина може перебувати разом з 16-річним хлопцем.
Прикмети: зріст 170-173 см., Худорлява, волосся – чорні короткі, довгі, очі – блакитні.
Була одягнена в сірі джинси, зелену футболку, білі кросівки.
Всіх, хто бачив шукану або кому відома інформація про можливе її місцезнаходження, просять терміново повідомити за телефонами: (0619) 44-80-02, 42-66-61, 097 594 97 98 або 102. // Перший ЗапорізькийTweet