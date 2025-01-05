В Запоріжжі діти отримали опіки обличчя, проводячи експеримент по відео з інтернету

Унаслідок розриву пляшки з хімічною речовиною двоє 11-річних хлопчиків отримали опіки обличчя. Правоохоронці оглянули місце події та вилучили складові саморобної суміші.

3 січня о 15:15 до відділу № 5 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про подію у Хортицькому районі, внаслідок якої травмувалися діти.

Попередньо поліцейські встановили, що двоє малолітніх після перегляду в інтернеті відео вирішили провести хімічний експеримент на території гаражного кооперативу. Вони змішали необхідні складові у пластиковій пляшці, після чого унаслідок хімічної реакції суміш вибухнула в руках одного з них. Обидва хлопчики отримали опіки обличчя. Їх госпіталізовано.

З дітьми та їхніми рідними поліцейські провели профілактичні бесіди щодо недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому. Відносно батьків складені протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Поліція Запоріжжя нагадує про правила безпечного дозвілля та закликає дорослих слідкувати за діями своїх дітей.

Відділ комунікації поліції Запорізької області