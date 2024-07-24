В Запоріжжі мотоцикліст збив 62-річного чоловіка та втік з місця ДТП його розшукує поліція

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Хортицькому районі. На нерегульованому пішохідному переході невідомий скоїв наїзд на чоловіка та поїхав з місця події. Правоохоронці розшукують транспортний засіб з характерними механічними пошкодженнями та встановлюють особу водія.

23 липня о 21:40 водій мотоцикла, рухаючись круговим перехрестям від проспекту Ювілейного в бік вулиці Запорізького Козацтва, допустив наїзд на чоловіка та, не зупиняючись, поїхав у невідомому напрямку. Внаслідок автопригоди 62-річний запоріжанин отримав множинні травми. Його госпіталізували у тяжкому стані.

Наразі тривають заходи щодо встановлення особи водія та транспортного засобу, за участі якого сталася дорожньо-транспортна пригода.

Шановні громадяни! Якщо ви стали свідками або очевидцями вказаної автопригоди, або володієте будь-якою інформацією про обставини події, просимо повідомити за спецномером 102.

Відділ комунікації поліції Запорізької області