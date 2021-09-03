В Запоріжжі у 14-річного школяра на уроці зупинилося серце

У Запоріжжі в гімназії № 8 на уроці мало не помер 14-річний школяр. Йому раптово стало погано й у нього сталася зупинка серця.

Медсестра школи разом з інженером з охорони праці до приїзду швидкої намагалися запустити серце хлопця.

Зараз підліток в реанімації. Його стан важкий, повідомила заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова.

Чиновниця зазначила, що це другий випадок зі схожою симптоматикою. Раніше в лікарню зі схожими симптомами вже потрапляв ще один учень з цієї школи.

Нагадаємо, у січні цього року в школі № 15 Запоріжжя клінічну смерть пережив учень 11-го класу. Хлопцю теж стало погано в навчальному закладі перед уроком фізкультури. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»