В Запорожской области нашли мертвым пропавшего 11-летнего мальчика
Мальчика пять месяцев искали волонтеры и полицейские.
В последний раз 11-летнего Максима Самофалова видели 29 августа. В тот день он ушел из дома в поселке Акимовка, где живет с бабушкой, и не вернулся. В понедельник, 17 января, стало известно, что мальчик найден мертвым.
В пресс-службе областного управления Нацполиции подтвердили информацию о смерти ребенка, сообщает Depo.Запорожье.
Сейчас неизвестно, при каких обстоятельствах погиб мальчик. Официальный комментарий полиции ожидается позже.
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