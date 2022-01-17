В Запорожской области нашли мертвым пропавшего 11-летнего мальчика

Мальчика пять месяцев искали волонтеры и полицейские.

В последний раз 11-летнего Максима Самофалова видели 29 августа. В тот день он ушел из дома в поселке Акимовка, где живет с бабушкой, и не вернулся. В понедельник, 17 января, стало известно, что мальчик найден мертвым.

В пресс-службе областного управления Нацполиции подтвердили информацию о смерти ребенка, сообщает Depo.Запорожье.

Сейчас неизвестно, при каких обстоятельствах погиб мальчик. Официальный комментарий полиции ожидается позже.