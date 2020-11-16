В Запорожской области почти неделю ищут без вести пропавшую 15-летнюю девочку (фото)
Сообщение о пропаже появилось на странице розыск детей ГУНП в Запорожской области.
10 ноября Илона ушла из дома (Гуляйполе) и не вернусь. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Сообщение о пропаже появилось на странице розыск детей ГУНП в Запорожской области.
Сообщается, что Сапеско Илона Григорьевна (12.08.2005 г.р.) была одета в болоневую куртку серого цвета, джинсы темно синего цвета и кроссовки.
Приметы разыскиваемой: на вид 17-18 лет, цыганской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения, черные прямые волосы ниже плеч.
В случае получения любой информации о местонахождении вышеуказанной ребенка просим сообщить немедленно в наш адрес по телефонам: 050-266-31-67 или «102». // subbota.uaTweet