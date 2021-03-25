В Запорожской области пьяная женщина-водитель слетела с моста (фото)

Во вторник по трассе «Арабка-Астраханка-Степановка» в Мелитопольском районе Запорожской области женщина-водитель не выбрала безопасную скорость и слетела с 3-х метровой высоты с моста.

В пресс-службе Мелитопольского управления полиции сообщают, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения, передает «ZаБор».

23 марта около 17:00 на 17 километре автодороги «Арабка-Астраханка-Степановка» в Мелитопольском районе, женщина, находясь за рулем автомобиля «Alfa Romeo» не выбрала безопасную скорость движения, выехала за проезжую часть и слетела с моста высотой 3 метра. После чего, нарушительница продолжила движение и проехала еще полем примерно 100 метров.

На место ДТП свидетели вызвали «скорую», но 33-летня женщина от медицинской помощи отказалась. В учреждении охраны здоровья медики подтвердили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На правонарушительницу полицейские составили протокол по ст. 124 и ч.1 ст. 130 Кодекса Украины. На данный момент женщине грозит штраф в размере 850 гривен за ДТП и 17 000 гривен за вождение в нетрезвом состоянии, а также лишение водительских прав на год.