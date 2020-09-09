В Запорожской области умер мужчина, который пырнул себя ножом в суде

В полиции прокомментировали инцидент с попыткой самоубийства в Акимовском районном суде в Запорожье 7 сентября

Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на отдел коммуникации областной Нацполиции.

По данным полиции мужчина скончался в районной больнице. Информация о том, что он попытался совершил нападение на других участников процесса не получила подтверждения. Событие расследуют как умышленное убийство, с дополнительной квалификацией — самоубийство.

Напомним, что 7 сентября в ходе рассмотрения гражданского дела о выселении из жилья, человек распорол себе живот ножом. Тогда сообщалось еще и о нападении на истицу.