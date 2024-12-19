В зіткненні ВАЗ і вантажівки у Бердичівському районі загинув водій легковика (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 грудня близько 8:10 на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський поблизу с. Реї Гришковецької громади.

Попередньо, відбулося зіткнення автомобіля «ВАЗ 2105», що рухався у напрямку м. Бердичева, та зустрічної вантажівки «MAN» під керуванням 22-річного громадянина Республіки Молдови.

У результаті ДТП водій легковика, 50-річний житель Гришковецької громади, отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України, триває з’ясування всіх обставин події.

Шановні водії! Керуючи транспортним засобом, суворо дотримуйтесь правил дорожнього руху та заходів безпеки. Враховуйте погодні умови та стан дорожнього полотна. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. При потребі виконати маневр, не забувайте переконатися, що це буде безпечно для всіх учасників руху.

Бердичівський районний відділ поліції