В Зоне отчуждения задержали двоих украинцев и белоруса, собиравших рога оленей и лосей

В субботу, 19 декабря, пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции, при реализации оперативной информации, обнаружили троих человек, которые на радиационно загрязненной территории (Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, — ПН) собирали рога диких животных.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Правонарушители, которыми оказались двое украинский и один белорус незаконно проникли на отселенную территорию и на момент задержания успели собрать более трех десятков роговых образований копытных животных. Как выяснилось, все мужчины являются жителями Киевской области, а белорус имеет право постоянно проживать на территории Украины», – говорится в сообщении.

В отношении задержанных правоохранители составили протоколы по ст. 46-1 КУоАП («Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению»), решение по которым будет принимать суд. Вместе с тем, пограничники направили в компетентные органы сообщения об обнаружении признаков уголовного нарушения по ст.267-1 УК «Нарушение требований режима радиационной безопасности». Рога оленей, козлов и лосей общим весом более 50 кг изъято.

«Кстати, один из правонарушителей уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Так, в мае текущего года его вместе с двумя другими искателями приключений задержали в Чернобыльской зоне. Тогда нарушители успели собрать более 150 кг роговых образований диких животных», – добавили в ГПСУ. // Преступности.НЕТ