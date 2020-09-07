Вчера в Черновцах Seat сбил на переходе несовершеннолетнюю девочку – она умерла в «скорой»

В Черновцах автомобиль Seat Leon двигался с большой скоростью, водитель не успел затормозить и допустил наезд на девушку-пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Об этом сообщает ГУНП в Черновицкой области, информирует УНН.

«Сегодня, 6 сентября, на спецлинию «102» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на проспекте Независимости в Черновцах. Следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции немедленно выехала на место происшествия. Полицейские установили, что 26-летний водитель Seat превысил допустимую скорость движения, не учел дорожной обстановки и допустил наезд на 15-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения. Во время оказания медицинской помощи девушка умерла», — говорится в сообщении.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследованиях по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

«Полицейские задержали правонарушителя в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос сообщения правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения», — резюмировали правоохранители.