Вдова погибшего мэра Кривого Рога записала обращение: ни я, ни мой сын суицида не планируем (видео)

Вдова добавила, что ее сын никогда не употреблял наркотики.

Елена Павлова – вдова погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова записала первое обращение с момента смерти мужа.

Женщина намекнула, что не верит в официальную версию его самоубийства. Она также подчеркнула, что ни она, ни ее сын не намерены заканчивать свою жизнь суицидом.

“В нашей семье за последние три месяца – три смерти. Все – молодые мужчины от 44 до 50 лет. После третьей смерти за три месяца я хочу заявить, что ни у меня, ни у нашего с Костей сына Юры нет смертельных болезней, мы не пьем алкоголь, не собираемся покончить с собой. У нас новый газовый котел, новая электропроводка дома, в машине исправный тормоз, и ездим мы тоже очень аккуратно”, – заявила Елена Павлова.

Вдова добавила, что ее сын никогда не употреблял наркотики и не был на учете в наркодиспансере.

«Еще раз повторяю — жизнь самоубийством ни я, ни мой сын Юрий, ни наши друзья, ни родственники кончать не намерены», — подчеркнула женщина.