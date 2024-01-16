Вдова убитого при Кучмі журналіста Гонгадзе обурена планами мільярдера Пінчука

Мирослава Гонгадзе відреагувала на черговий захід Пінчука, який допомагає мільярдеру відбілювати свою репутацію

Олігарх Віктор Пінчук спільно з Офісом президента презентують проєкт Deciding Your Tomorrow з нагоди Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Як повідомляється на сайті Фонду Пінчука, частиною проєкту Deciding Your Tomorrow стане триденна дискусійна програма, що має об’єднати світових політичних лідерів, мислителів та активістів для обговорення ключових аспектів захисту життя і свободи українців.

«Як зміцнити та посилити співпрацю для здобуття перемоги? Як подолати зовнішню агресію, одночасно зміцнивши власне суспільство та політичну систему? Це виклики, що стоять перед Україною та її міжнародними партнерами», – йдеться на сайті.

Фото одного із таких заходів проєкту опублікувала українська журналістка, вдова Мирослава Гонгадзе. На світлині помітно голову правління фонду «Повернись живим» Тараса Чмута, волонтерку Юлію Паєвську з позивним Тайра, засновницю благодійного проєкту «Птахи» Тату Кеплер та інших разом з олігархом Пінчуком.

«Яке багатомовне фото. Майбутнє в надійних руках. Лише Кучми не вистачає», – написала вдова українського журналіста Георгія Гонгадзе, убивство якого на початку 2000-х спричинило ефект політичного землетрусу в Україні.

Мирослава Гонгадзе принагідно нагадала про статтю Пінчука про Донбас, яку було опубліковано в The Wall Street Journal у 2016 році. Тоді вона викликала шквал критики.У статті український мільярдер Віктор Пінчук запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну. Пінчук тоді перелічив необхідні кроки: Україна має стати «нейтральною», віддати Крим Росії разом з окупованими територіями на Сході.