Вдова убитого при Кучмі журналіста Гонгадзе обурена планами мільярдера Пінчука

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Мирослава Гонгадзе відреагувала на черговий захід Пінчука, який допомагає мільярдеру відбілювати свою репутацію

Олігарх Віктор Пінчук спільно з Офісом президента презентують проєкт Deciding Your Tomorrow з нагоди Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Як повідомляється на сайті Фонду Пінчука, частиною проєкту Deciding Your Tomorrow стане триденна дискусійна програма, що має об’єднати світових політичних лідерів, мислителів та активістів для обговорення ключових аспектів захисту життя і свободи українців.

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