Велосипедист та його пасажир загинули в результаті зіткнення з авто у Білгород-Дністровському районі

22-річний водій «Mitsubishi Galant» наїхав на велосипед, що прямував йому назустріч. Кермувальник та пасажир двоколісника віком 27-х та 19-ти років загинули на місці від отриманих травм.

Аварія сталася вночі на дорозі між селами Пшеничне та Благодатне.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області