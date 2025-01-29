Величезна дірка в корпусі криголама. У Карському морі зіткнулися два російські кораблі

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Аварія сталася ще в неділю 26 січня, але офіційно про неї повідомили тільки 28 січня

У Карському морі біля Ямальського півострова в Росії зіткнулися два російські кораблі. Атомний криголам «50 років Перемоги» врізався в суховантаж Yamal krechet. Про аварію повідомляє Gcaptain.

«Вночі 26 січня в Карському морі в суворих умовах Арктики, роблячи околку (звільнення криголамом судна, що застрягло в кризі, – «Главком»), криголам «50 років Перемоги» зазнав ушкодження обшивки краю лівого борту. Ніхто не постраждав. Морехідні якості не втрачено. Загрози системам життєзабезпечення і реакторній установці немає», – зазначили у пресслужбі Атомфлоту (підприємство Росатома), передають росЗМІ.

У підсумку атомний криголам «50 років Перемоги» отримав пошкодження обшивки краю лівого борту. На фото видно величезну дірку в корпусі. При цьому росЗМІ повідомляють, що криголам «штатно продовжує роботу в акваторії Північного морського шляху».

Стан суховантажу «Ямал Кречет» невідомий.

Величезна дірка в корпусі криголама. У Карському морі зіткнулися два кораблі РФ фото 1

Фото з відкритих джерел

Криголам «50 років Перемоги» – російський атомний криголам. Був побудований на Балтійському заводі (Санкт-Петербург). Він був закладений 1989 року, але в експлуатацію вступив тільки 2007 року. // Главком
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