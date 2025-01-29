Величезна дірка в корпусі криголама. У Карському морі зіткнулися два російські кораблі

Аварія сталася ще в неділю 26 січня, але офіційно про неї повідомили тільки 28 січня

У Карському морі біля Ямальського півострова в Росії зіткнулися два російські кораблі. Атомний криголам «50 років Перемоги» врізався в суховантаж Yamal krechet. Про аварію повідомляє Gcaptain.

Так, аварія сталася ще в неділю 26 січня, але офіційно про неї повідомили тільки зараз.

«Вночі 26 січня в Карському морі в суворих умовах Арктики, роблячи околку (звільнення криголамом судна, що застрягло в кризі, – «Главком»), криголам «50 років Перемоги» зазнав ушкодження обшивки краю лівого борту. Ніхто не постраждав. Морехідні якості не втрачено. Загрози системам життєзабезпечення і реакторній установці немає», – зазначили у пресслужбі Атомфлоту (підприємство Росатома), передають росЗМІ.

У підсумку атомний криголам «50 років Перемоги» отримав пошкодження обшивки краю лівого борту. На фото видно величезну дірку в корпусі. При цьому росЗМІ повідомляють, що криголам «штатно продовжує роботу в акваторії Північного морського шляху».

Стан суховантажу «Ямал Кречет» невідомий.