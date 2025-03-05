Верховний суд США відхилив «екстрений» запит Трампа про замороження $2 млрд. для USAID
Після інавгурації американський президент підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США
Верховний суд США відхилив екстрене прохання президента Дональда Трампа про призупинення майже $2 млрд іноземної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Time.
Дане рішення є одним з перших кроків суду у відповідь на численні позови, подані через спроби президента Трампа «кардинально змінити урядову політику».
Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.
Як повідомлялося, адміністрація президента США почала масові скорочення в Агентстві з міжнародного розвитку. Також вона заявила про скасування понад 90% грантів, виділених Агентством США з міжнародного розвитку в межах зовнішньої допомоги.Tweet