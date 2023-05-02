Верховний Суд визнав незаконним рішення щодо відсторонення Гео Лероса від засідань Ради

Нардеп подякував команді своїх адвокатів і заявив колегам, що вони “скоро побачаться на роботі”.

Верховний Суд визнав незаконним рішення Верховної Ради щодо усунення від засідань виключеного з фракції “Слуга народу” депутата Гео Лероса.

Про це він повідомив у Telegram.

“Сьогодні я виграв суд у Верховної Ради щодо мого незаконного відсторонення від відвідування пленарних засідань на рік за питання до голови СБУ: “коли агент кремля Єрмак сяде за державну зраду?” – написав він.

Лерос подякував команді своїх адвокатів та присоромив колег, які голосували за його відсторонення.

“Скоро побачимось на роботі!” – додав нардеп.