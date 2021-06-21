Вибух у багатоповерхівці у с. Білогородка Бучанського району: виявлено тіло одного загиблого

21 червня о 13:20 у с. Білогородка Бучанського району у п’ятиповерховому житловому будинку у квартирі на третьому поверсі стався вибух з послідуючим горінням, внаслідок чого 2 особи госпіталізовано, з них 1 дитина 2008 року народження та 6 осіб постраждали, які після огляду лікарями від госпіталізації відмовились. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Підрозділами ДСНС виведено на свіже повітря 40 осіб.

Пожежа розповсюдилась на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновано вікна.

В одній з квартир ланкою ГДЗС виявлено тіло одного загиблого.

Пожежу логалізовано о 16:28, а о 19:03 — ліквідовано.

Від ДСНС залучено 62 чол. особового складу та 15 од. техніки.