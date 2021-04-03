Вибух у Солом’янському районі столиці: зруйновано гараж, пошкоджено паркани та стіни будинків (фото)

Наразі інформація про потерпілих не надходила. На місці працюють слідчо-оперативна група районного управління поліції та співробітники профільних служб.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території приватного будинку на вулиці Карла Маркса пролунав вибух. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, вибухотехніки та лікарі.

Внаслідок інциденту зруйновано гаражний бокс, пошкоджено паркани та стіни сусідніх помешкань. За попередньою інформацією вибух відбувся під час встановлення газового обладнання.

На даний час подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення чи інші події у Солом’янському управлінні поліції. Після проведення першочергових слідчих дій їй буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва