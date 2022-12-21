від початку року поліцейські львівщини розшукали 561 зниклу дитину

Серед розшуканих – 345 малолітніх. 535 дітей було розшукано протягом однієї доби після повідомлення про зникнення.

Протиправних дій щодо жодного зниклого вчинено не було. Усіх дітей повернуто за місцем проживання.

З розшуканими, а також з їхніми родичами поліцейські провели профілактичні бесіди.

Правоохоронці закликають дорослих: спілкуйтеся зі своїми дітьми, знайте їхніх друзів та інтереси. Протягом дня регулярно зв’язуйтеся зі своєю дитиною, а маленьких діток постійно тримайте у полі зору та не залишайте без нагляду.

Якщо ваша дитина зникла, негайно телефонуйте на оперативну лінію 102 або звертайтеся у найближчий відділ поліції. Важлива кожна хвилина!

Відділ комунікації поліції Львівської області