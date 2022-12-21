Від початку року поліцейські Львівщини розшукали 561 зниклу дитину

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Серед розшуканих – 345 малолітніх. 535 дітей було розшукано протягом однієї доби після повідомлення про зникнення.

Протиправних дій щодо жодного зниклого вчинено не було. Усіх дітей повернуто за місцем проживання.

від початку року поліцейські львівщини розшукали 561 зниклу дитину

З розшуканими, а також з їхніми родичами поліцейські провели профілактичні бесіди.

Правоохоронці закликають дорослих: спілкуйтеся зі своїми дітьми, знайте їхніх друзів та інтереси. Протягом дня регулярно зв’язуйтеся зі своєю дитиною, а маленьких діток постійно тримайте у полі зору та не залишайте без нагляду.

Якщо ваша дитина зникла, негайно телефонуйте на оперативну лінію 102 або звертайтеся у найближчий відділ поліції. Важлива кожна хвилина!

Відділ комунікації поліції Львівської області

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