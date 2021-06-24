Віднесло на понад 10 кілометрів від берегу: правоохоронці розшукали зниклого рибалку

Вчора до поліції надійшло повідомлення від мешканця Вишгородщини про те що, його друга-рибалку віднесло у Київське море і його не видно на горизонті.

Поліцейські негайно передали дану інформацію працівникам Вишгородського РУ ГУ ДСНС у Київській області.

Прибувши на місце події, працівники групи реагування патрульної поліції встановили, що між селами Ровжі та Лебедівка двоє чоловіків, кожен на своєму надувному човні, відправилися на риболовлю. Раптом почався шторм та їх почало відносити від берега. Одному з них, який і зателефонував до поліції, вдалося самотужки добратися до суші.

На пошуки чоловіка були задіяні поліцейські, які у свою чергу прочісували берегову лінію, водна поліція, рятувальники та навіть небайдужі громадяни на своїх човнах.

Лише за дві години пошуків, рибалку вдалося відшукати. Під час шторму 68-річного чоловіка віднесло від берега на відстань близько 10 кілометрів.

Медичної допомоги житель села Нових Петрівець не потребував.

Шановні громадяни, дотримуйтеся правил безпеки на воді та не зловживайте спиртними напоями. Бережіть себе!

Відділ комунікації поліції Київської області

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