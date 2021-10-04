Відомого українського актора зупинили п’яним за кермом

Він протаранив кілька автівок та клеїв дурня, що за кермом був не він.



Йдеться про актора Михайла Жоніна, який зіграв головну роль у серіалі “Пес”.

Про це у Фейсбуці повідомив журналіст Олексій Павловський.

“Михайло – кумир багатьох українців та символ справедливості для дітей. Але нажаль, кумир на телеекрані та людина в реальному житті – суттєво різні”, – зазначив він.

За словами журналіста, Михайло протаранив кілька автівок та клеїв дурня, що за кермом був не він.

Також особливої уваги заслуговує те, як він спілкується з журналістами та відкрито їм погрожує.

Цитати Михайла: «Если хотите жить харашо, вот этого делать нельзя», або – «Если это выйдет куда-то, с*ка, я Вас найду». // Діло