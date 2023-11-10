Військкоматські «запакували» чоловіка і розштовхали свідків: у мережі з’явилося відео «мобілізації» у Львові
Працівники військкомату у Львові посеред вулиці заштовхали в мікроавтобус чоловіка і поїхали з ним, незважаючи на спроби цивільних зупинити викрадення. Львівський обласний ТЦК та СП запевняє, що проводить перевірку.
Про це повідомили анонімні Telegram-канали, Львівський обласний ТЦК та СП у соцмережах.
Зранку анонімні Telegram-канали оприлюднили два відеозаписи, на яких, як стверджується, працівники військкомату у Львові силою посадили в мікроавтобус чоловіка і увезли його.
Судячи з відео, близько трьох свідків намагались не дати працівникам військкомату зробити це. Після того, як співробітникам ТЦК все ж вдалося заштовхати чоловіка в мікроавтобус, інше авто тимчасово заблокувало їм проїзд, а принаймні одна жінка залізла в мікроавтобус, не даючи йому поїхати.
Працівники військкомату у Львові посеред вулиці заштовхали в мікроавтобус чоловіка і поїхали з ним, незважаючи на спроби цивільних зупинити викрадення. Львівський обласний ТЦК та СП запевняє, що проводить перевірку pic.twitter.com/d2X1mt05CS
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 10, 2023
Люди голосно кричали та знімали інцидент на камеру. Один з працівників ТЦК намагався “заборонити відеозйомку” оператору. Працівник ТЦК виштовхав жінку з мікроавтобусу, автомобіль дав газу і поїхав.
УП звернулась за коментарем до поліції.Tweet