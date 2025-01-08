«Він збожеволів! Це безумство!» – реакції політиків на експансіоністські заяви Трампа

Новообраний президент США посилається на невизначені «цілі національної безпеки», пояснюючи свою зацикленість на володінні арктичним островом.

«Він несповна розуму. Це божевілля!», – заявив представник Демократичної партії США Джим Хаймс в інтерв’ю CNN, коментуючи заявлену Трампом можливість використання військової сили для встановлення контролю над Гренландією і Панамським каналом під час недоладної пресконференції у вівторок.

«Ні, я не можу дати таких гарантій. Але можу сказати одне: нам потрібні ці території для економічної безпеки», – відповів Трамп на запитання, чи гарантує він невикористання економічного або військового примусу для встановлення контролю над цими двома територіями.

В останні тижні Трамп посилив свої заклики до територіальної експансії США, позначивши багатий на корисні копалини арктичний острів і стратегічний торговельний водний шлях до Центральної Америки як свої головні цілі, а також неодноразово пропонував, щоб Канада стала 51-м штатом США.

Після пресконференції майбутній американський лідер показав, який вигляд матимуть Сполучені Штати в разі приєднання до них Канади: він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social карту, на якій Канада і Сполучені Штати зафарбовані одним кольором, утворюючи таким чином одну державу.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виключив будь-які шанси на те, що Канада стане частиною США.

«Працівники та громади обох наших країн отримують вигоду від того, що є найбільшими партнерами у торгівлі та безпеці», — написав Трюдо у X вівторок.

Слова обраного президента США Трампа прокоментувала також очільниця МЗС Канади Мелані Жолі:

«Коментарі новообраного президента Трампа демонструють повне нерозуміння того, що робить Канаду сильною країною. Наша економіка сильна. Наш народ сильний. Ми ніколи не здамося перед жодними погрозами».

Дональд Трамп також не виключав, що вимагатиме від Панами відновити право власності США на Панамський канал – один із найважливіших для міжнародної морської торгівлі, який остаточно був переданий передали місцевій владі у 1999 році.

«Послухайте, Панамський канал життєво важливий для нашої країни. Він був побудований для наших військових. А зараз він експлуатується Китаєм. А ми віддали Панамський канал Панамі, а не Китаю. . І вони зловживали ним. Вони зловживали цим даром», — сказав обраний президент США журналістам.

Міністр закордонних справ Панами Хав’єр Мартінес-Ача у відповідь заявив, що суверенітет Панами над Панамським каналом «не підлягає обговоренню».

«Суверенітет нашого каналу не підлягає обговоренню… Місія нашого каналу — служіння людству та його торгівлі. Це одна з найбільших цінностей, які ми пропонуємо світу: ми гарантуємо міжнародному співтовариству відсутність участі в будь-якому конфлікті. Єдині руки, які контролюють канал — панамські, і так і залишиться», — сказав він.



Міністр додав, що жоден член панамського уряду не мав офіційного чи неофіційного контакту з Трампом або його представниками.

Свої експансіоністські цілі стосовно Гренландії обраний президент пояснив «турботою про національну безпеку США».

«Гренландія потрібна нам для цілей національної безпеки. Люди навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на [Гренландію], але якщо має, то повинна відмовитися від неї, тому що вона потрібна нам для національної безпеки», – вкотре повторив він під час прес-конференції у вівторок..

Наразі Гренландія, яка була данською колонією до здобуття незалежності в 1979 році, залишається територією Данії, союзника НАТО.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен раніше відкинула пропозиції Трампа про купівлю острова, заявивши, що «Гренландія належить гренландцям».

«Суспільство Гренландії поділяє переконання, що Гренландія не продається і не буде продаватися в майбутньому», – сказала вона.

«Данія, яка володіє Гренландією – я думаю, що це факт, який, ймовірно, знає більшість американців – є союзником НАТО. Тож такі заяви – просто повне божевілля з точки зору національної безпеки, і це також викликає несприйняття. Ми не повинні безпідставно тероризувати людей. Де ж економічна вигода для американців, які голосували за Дональда Трампа, коли він, знаєте, розповідає казки про Гренландію і перейменування Мексиканської затоки?», – висловив обурення Хаймс.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс висловив подібне несхвалення, написавши: «Демократи в Палаті представників зосереджені на зниженні високої вартості життя в Америці. А не на вторгненні в Гренландію».

Однак не всі демократи виступили проти експансіоністського бачення Трампа щодо Гренландії. Губернатор Колорадо Джаред Поліс висловив відкритість до плану, написавши: «Якщо це вибір народу Гренландії – приєднатися до найбільшої країни на землі, я буду вітати їх як наш 53-й штат, одразу після того, як ми приймемо Пуерто-Ріко і Вашингтон, округ Колумбія, як штати».

Раніше у вівторок старший син новообраного президента Дональд Трамп-молодший приземлився на арктичному острові і провів день, зустрічаючись з місцевими жителями, які, за його словами, підтримують поглинання Гренландії Сполученими Штатами.

«Гренландії подобається Америка і Трамп!!! Неймовірні люди з не менш неймовірним прийомом», – так він підписав фото з групою вдягнених у одяг з символікою MAGA людей з американським прапором.

Гренландський член парламенту Данії Аджа Хемніц Ерін Бернетт відкинула заяву обраного президента США Дональда Трампа про те, що «люди Гренландії — це MAGA».

«Гренландія — це не MAGA. Гренландія не стане MAGA. Більшість жителів Гренландії вважають це досить страшним, насправді, і досить незручним, що так багато уваги приділяється Гренландії, і що США фактично нешанобливо показують, що хотіли б купити Гренландію або контролювати Гренландію. Це не те, чого хочуьб громадяни Гренландії», — заявила вона. // Дзеркало тижня