Вінницька поліція встановлює місцеперебування 9-річного Дмитра Селіванова (фото)

Вдень 23 грудня хлопчик пішов з дому у м. Вінниця по вул. Князів Коріатовичів та не повернувся. Телефон із собою не взяв.

Прикмети: худорлявої тілобудови, невисокого зросту.

Був одягнений у синю куртку, сіру шапку.

⚠️Громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування дитини, просимо повідомляти за тел. 0939370350 або 102.

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області