Винуватця ДТП, внаслідок якої постраждав 16-річний мешканець смт Новоайдар, засуджено до 4 років позбавлення волі 

Вироком Новоайдарського районного суду Луганської області місцевого мешканця визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, а також залишення потерпілого в небезпеці (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 286 КК України)

Публічне обвинувачення у суді підтримували прокурори Луганської обласної прокуратури.

Прокуратурою доведено, що у липні 2019 року 32-річний мешканець смт Новоайдар, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом мотоцикла «Lifan», порушуючи правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не впорався з керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу, в результаті чого зіткнувся з мопедом, яким керував 16-річний місцевий мешканець.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій, який знаходився за кермом мопеда, отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу у тяжкому несвідомому стані. Винуватець залишив потерпілого в небезпеці, покинувши місця пригоди.

Свою провину у вчиненні злочину чоловік не визнав. Водночас сторона обвинувачення надала суду достатні докази, що підтверджують його винуватість.

Обвинуваченого засуджено до реальної міри покарання, за сукупністю злочинів у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури