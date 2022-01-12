Винуватця смертельної ДТП під Харковом тільки за осінь тричі ловили п’яним за кермом

В суді до злісного порушника «не дійшла черга».

Водій Kia Optima, який став винуватцем смертельної ДТП під Харковом, неодноразово був спійманий на нетверезому керуванні. Утім суди ним так і не зайнялися.

Про це повідомив нардеп з Харківщини Олександр Бакумов.

Вранці 12 січня внаслідок зіткнення автомобілів Kia Optima та Toyota Camry поблизу Харкова загинули троє дорослих та постраждали двоє дітей.

За інформацією Бакумова, водій Kia, який вилетів на зустрічну смугу, є злісним порушником.

«Лише за осінь мав три адміністративні протоколи за 130 статтею КУпАП — керування у стані алкогольного сп’яніння. Жоден з цих протоколів не був розглянутий судом! Жоден! Якби у суду хоч до одного із цих матеріалів «дійшла черга», порушника не мало бути б в цьому місці і в цей час на дорозі. Тож він продовжував сідати за кермо, порушувати, поки не згубив молоду українську родину», — обурюється нардеп. // УНІАН