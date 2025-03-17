«Вірнопіддані» республіканці готують законопроєкт, який визнає критику Трампа… психічним захворюванням

Для невдоволених політикою президента республіканці навіть придумали діагноз

П’ять сенаторів-республіканців від американського штату Міннесота розробили законопроєкт, що має визнавати людину хворою, якщо вона багато критикує президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Згідно з законопроєктом, активні критики Трампа та його політичної діяльності можуть отримати діагноз «синдром божевілля Трампа». Серед «симптомів» автори законопроєкту вказують вербальну ворожість до Трампа та «відкриті акти агресії та насильства» щодо його прихильників.

Проєкт закону планують подати до Комітету з питань охорони здоров’я і соціальних служб сьогодні, 17 березня, а оприлюднити – до найближчого четверга, 20 березня.