«Вірнопіддані» республіканці готують законопроєкт, який визнає критику Трампа… психічним захворюванням
Для невдоволених політикою президента республіканці навіть придумали діагноз
П’ять сенаторів-республіканців від американського штату Міннесота розробили законопроєкт, що має визнавати людину хворою, якщо вона багато критикує президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.
Проєкт закону планують подати до Комітету з питань охорони здоров’я і соціальних служб сьогодні, 17 березня, а оприлюднити – до найближчого четверга, 20 березня.Tweet