Вісім років за ґратами – засуджено водія, який на смерть збив жінку на пішохідному переході

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд визнав винним мешканця м. Костянтинівки у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, якщо воно спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Прокурором у суді доведено, що 29 листопада 2021 року, близько 13:00, чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля марки «ВАЗ-219060» у стані алкогольного сп’яніння та не маючи посвідчення водія, рухався по одній із вулиць м. Костянтинівки. При наближенні до нерегульованого пішохідного переходу, засуджений порушив Правила дорожнього руху та скоїв наїзд на жінку.

Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень 32-річна потерпіла померла в кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні, а зловмисник після наїзду продовжив рух, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем марки «BYD F-3».

Наразі судом також задоволено цивільний позов потерпілої сторони щодо стягнення з засудженого 150 тис грн моральної шкоди.

Досудове розслідування здійснювалось відділом розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Донецькій області.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури