Вітрильник ВМС Мексики врізався в Бруклінський міст у Нью-Йорку. Є загиблі й поранені (відео)

У Нью-Йорку військовий навчальний корабель Мексики під назвою «Куаутемок» врізався в Бруклінський міст. Десятки членів екіпажу зазнали поранень, ще двоє — загинули.

Про це пишуть Associated Press та BBC.

На відео, які поширилися в соцмережах, видно, як вітрильник, намагаючись пройти під мостом, вдарився своїми трьома щоглами об його головний проліт, зламавши їх.

Унаслідок цього 22 члени екіпажу зазнали поранень. За словами міського голови Нью-Йорка Еріка Адамса, деякі з постраждалих стояли на щоглах у момент зіткнення, а після нього лишилися висіти в повітрі на страхувальних ременях, очікуючи на допомогу.

Оновлено. Мер Нью-Йорка уточнює, що двоє членів екіпажу загинули, зазнавши смертельних поранень. Загальна кількість травмованих становить 19 людей, двоє із яких перебувають у критичному стані.

Водночас 142-річний Бруклінський міст значних пошкоджень не зазнав.

Загалом на борту мексиканського корабля перебували 277 людей. Щороку для завершення навчань курсантів військово-морського училища «Куаутемок» вирушає у подорож «доброї волі». Цьогоріч він вийшов з мексиканського порту Акапулько 6 квітня і прибув до Нью-Йорка 13 травня.

Загалом подорож мала тривати 254 дні, із яких 170 — у відкритому морі. Крім Нью-Йорка, корабель планував відвідати французькі порти Бордо, Сен-Мало й Дюнкерк, шотландський Абердин, а кінцевим пунктом призначення мала бути Ісландія. // hromadske