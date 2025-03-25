Влада виділила пів мільйона на похорон антиукраїнського радянського функціонера, який заперечував російську агресію
У вересні 2020-го Фокін стверджував, що не бачить жодного підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі
Держава оплатить поховання першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна, який в останні роки життя заперечував російську агресію та зробив низку антиукраїнских заяв. Як передає «Главком», про це стало відомо із розпорядження Кабінету Міністрів.
«Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету», – йдеться у розпорядженні.
Як відомо, Фокін у 1990 році став головою Ради міністрів Української РСР, а після проголошення незалежності – першим прем’єр-міністром України. Фокін був одним із підписантів Біловезької угоди, що офіційно ліквідувала СРСР. У вересні 1992 року він подав у відставку через політичні та економічні суперечки.
У 2020 році став заступником голови Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, але швидко був звільнений після скандальних заяв. Як пише ВВС, Зеленський включив Фокіна до переговорної групи у серпні 2020 року, а його онука визнала, що про призначення просила у свого друга, голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Зокрема, Фокін виправдовував російську окупацію Криму, заявив, що якби Росія не захопила в той час півострів, то, цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо «прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот».
Помер Вітольд Фокін у віці 92 років.
До слова, будинок, що належав Вітольду Фокіну, потрапив під обстріл РФ. Сам Фокін не постраждав, оскільки в момент обстрілу перебував не удома, а у друга на території Молдови.Tweet