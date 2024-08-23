Влада змусила демонтувати борди Фонду Порошенка до Дня Незалежності

Вітальні борди Фонду Порошенка до Дня Незалежності, із написами “Незалежність: Армія. Мова. Віра” і “Незалежність: ЄС. НАТО. Україна”, змусили зняти.

Про це повідомляє Фонд Порошенка:

“Наше привітання сподобалося не всім, і влада через тиск на компанії, які друкували і розміщували борди, через втягування правоохоронних органів, змусила ці борди зняти”, – повідомили у Фонді.

Нардепка Вікторія Сюмар прокоментувала ситуацію і наголосила, що “попри угоди і проплачені фондом кошти все активно знімають”.

“Я не знаю достеменно, з чим саме воюють наші тилові силовики і військові адміністрації – чи з Армією, чи з Вірою? Чи може з НАТО на бордах? Але точно знаю, що мені це дуже нагадало часи, коли адміністрацією Кучми керував медведчук, і ще менеджерів Януковича. Це такий фірмовий російський стиль, який дуже зручно впроваджувати під всіма загрозами і можливостями воєнного стану”, – написала вона.

У Фонді Порошенка також зазначили, що “російський стиль не пасує незалежній Україні” й додали, що вже надали допомогу ЗСУ на понад 5 млрд грн. // Букви