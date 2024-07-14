Влада знову не пустила Порошенка і делегацію «ЄС» у відрядження до США

Він мав узяти участь у Республіканському національному конвенті в Мілуокі на запрошення представників Республіканської партії.

Влада заблокувала поїздку делегації “Європейської Солідарності” на чолі з Петром Порошенком на передвиборчий Республіканський національний конвент у Мілуокі, де зберуться республіканці та представники понад 50 правоцентристських політичних сил з усього світу.

Про це повідомила пресслужба політсили.

“Про наявність відповідного запрошення керівництво Верховної Ради було поінформоване кілька місяців тому – більше, ніж заздалегідь. Але воно так і не надало дозволу на виїзд, перелякано озираючись на Офіс Президента. Останній шанс виїхати сплив у неділю о 14.00”, – йдеться в повідомленні.

“Євросолідарність” зазначає, що про цю ситуацію буде поінформовано партнерів України в США, ЄС та НАТО.

“Тому що тільки демократична країна може претендувати на членство в Європейському Союзі та Півнівчноатлантичному альянсі, на чому неодноразово наголошувалося в резолюціях цих поважних міжнародних інституцій, якими українська влада нехтує. Ще важливіше, ми посилимо діалог із суспільством щодо загроз демократії, щодо зловживань владою умовами воєнного стану для вирішення свої шкурних інтересів. Інакше негативні тенденції стануть незворотними, і метастази російського авторитаризму проростуть всередині України”, – йдеться в заяві. // LB.ua