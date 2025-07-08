Власника зобов’язали повернути столиці приміщення вартістю понад ₴5 млн в історичній частині Подолу

За позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва суд ухвалив рішення про витребування приміщення на вул. Нижній Вал у Подільському районі міста Києва, задовольнивши позов прокурорів.

Одне з приміщень у будинку, що належить до об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, незаконно вибуло у приватну власність на підставі неправдивих документів.

Так, рішенням Брянківського міського суду Луганської області визнано право власності на нього за приватним підприємством. Надалі, ухвалою цього ж суду вказане рішення скасовано оскільки суд ухвалив його на підставі неправдивих відомостей. Попри це, державний реєстратор все ж зареєстрував право власності на цю нерухомість за приватним підприємством.

Підвальні приміщення загальною площею 186,2 кв.м згодом неодноразово перепродавались, а останньою їх власницею стала мешканка Київської області.

Суд погодився з доводами прокуратури, визнав право територіальної громади на спірне майно та зобов’язав повернути його у власність міста.

Прокуратура продовжує вживати заходи для повернення інших приміщень у цьому будинку, що також вибули з комунальної власності незаконним шляхом.

Пресслужба Київської міської прокуратури