ВЛК визнала придатним військовозобов’язаного, який помер по дорозі в навчальний центр 

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що військовозобов’язаний, який помер дорогою в навчальний центр на Закарпатті, згідно з довідкою військово-лікарської комісії був визнаний придатним до військової служби.

“Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби”

Також Лубінець заявив, що особисто контролюватиме цю ситуацію. “Мої представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини”.

Як повідомлялось, 23 квітня на Львівщині по дорозі в навчальний центр помер військовозобов’язаний. У ТЦК кажуть про напад епілепсії. За цим фактом призначили службову перевірку. // УП