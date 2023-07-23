Внаслідок ДТП на Харківщині загинула пасажирка автомобіля — дружина водія (фото)

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Водій Renault Kangoo не впорався з керуванням на ділянці дороги з небезпечним поворотом, виїхав на узбіччя, де зіштовхнувся з деревом.

Аварія сталася 22 липня близько о 17.00  по вулиці Миру у селі Черкаські Тишки Харківського району.

внаслідок дтп на харківщині загинула людина: поліція розслідує обставини події

Від отриманих травм на місці події загинула 62-річна дружина водія.

Внаслідок ДТП на Харківщині загинула людина: поліція розслідує обставини події

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років  з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Харківської області

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