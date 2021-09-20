Внаслідок ДТП поблизу Львова загинула пасажирка «Мазди» (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 вересня, близько 16.15, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Зубра Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мазда 3», 38-річний житель міста Виноградів Закарпатської області, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з мікроавтобусом «Мерседес Спрінтер», яким керував 43-річний житель міста Винники Львівського району.

Внаслідок ДТП пасажирка «Мазди», 37-річна львів’янка, від отриманих травм померла на місці події. Водії легковика та мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями були доставлені в лікарню.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області