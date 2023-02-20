Внаслідок ДТП у Львівському районі загинув неповнолітній пасажир авто (фото, відео)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 лютого, о 00.15, на вулиці Перемишлянській у місті Глиняни Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2101», 21-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир автівки, 17-річний місцевий мешканець, помер на місці події. Водій легковика отримав тілесні ушкодження та був доставлений у реанімацію.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області