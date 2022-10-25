Внаслідок ДТП у Володимирському районі Волині загинула 23-річна водійка (фото)

Автопригода трапилася учора, 24 жовтня, на автодорозі сполученням Устилуг – Рівне, між селами Березовичі та Микуличі.

23-річна жителька Володимирського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, ймовірно, не впоралась з керуванням та в’їхала у навантажувач Урал, який стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП водійка Volkswagen отримала тілесні ушкодження, від яких згодом померла у лікарні.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть постраждалого.

У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини пригоди. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області