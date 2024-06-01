Внаслідок наїзду ВАЗу на 60-річного велосипедиста, той з тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні

Аварія сталась 31 травня близько 16 години на вулиці Соборна у м. Немирів. Внаслідок наїзду автомобіля ВАЗ на 60-річного велосипедиста, чоловік з тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні.

За попередньою інформацією слідства, 41-річний водій ВАЗа, мешканець Немирівської територіальної громади, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив наїзд на велосипедиста, місцевого жителя. Унаслідок ДТП чоловік отримав травми та був госпіталізований до медичного закладу.

Водій легковика освідуваний, він тверезий. Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За таке правопорушення передбачено покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області