Внаслідок наїзду ВАЗу на 60-річного велосипедиста, той з тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні

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Аварія сталась 31 травня близько 16 години на вулиці Соборна у м. Немирів. Внаслідок наїзду автомобіля ВАЗ на 60-річного велосипедиста, чоловік з тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні.

За попередньою інформацією слідства, 41-річний водій ВАЗа, мешканець Немирівської територіальної громади, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив наїзд на велосипедиста, місцевого жителя. Унаслідок ДТП чоловік отримав травми та був госпіталізований до медичного закладу.

на вінниччині слідчі встановлюють обставини автопригоди, у якій травмувався велосипедист

Водій легковика освідуваний, він тверезий. Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За таке правопорушення передбачено покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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