Внаслідок жахливого автозіткнення на Львівщині загинув водій легковика (фото, відео)

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 жовтня, близько 13.30, на автодорозі «Київ-Чоп» у місті Сколе Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen Polo», 51-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з вантажівкою «Mercedes-Benz», якою керував 26-річний житель Закарпатської області.

Внаслідок автозіткнення у Сколе загинув водій легковика – поліцейські встановлюють обставини події

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події.

Внаслідок автозіткнення у Сколе загинув водій легковика – поліцейські встановлюють обставини події

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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