Внаслідок жахливого автозіткнення на Львівщині загинув водій легковика (фото, відео)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 жовтня, близько 13.30, на автодорозі «Київ-Чоп» у місті Сколе Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen Polo», 51-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з вантажівкою «Mercedes-Benz», якою керував 26-річний житель Закарпатської області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області