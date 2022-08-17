Внаслідок зіткнення автоцистерн з автобусом на Стрийщині загинула одна людина, ще четверо – травмовані (фото)

Поліція Львівщини закликає водіїв усіх транспортних засобів – неухильно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху, будьте уважними, не перевищуйте швидкості, акуратно маневруйте та постійно слідкуйте за дорожньою обстановкою. Бережіть життя та здоров’я – своє та оточуючих.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 17 серпня, о 12.40 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Нагірне Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись два вантажних автомобіля «Вольво» з напівпричепами-автоцистернами та пасажирський автобус «Мерседес».

Внаслідок зіткнення один з пасажирів автобуса, 57-річний житель міста Калуш, від отриманих травм помер на місці події. Ще четверо пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені у медичний заклад. Особисті дані та діагнози учасників ДТП уточнюються.

На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Відділ комунікації поліції Львівської області