Внаслідок зіткнення двох автомобілів у Нікопольському районі загинули дві людини та вісім осіб отримали тілесні ушкодження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 червня о 7:15 в смт Покровськ Нікопольського району. Попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля «ВАЗ» виїхав на перехрестя з другорядної дороги та не надав перевагу автомобілю «Mercedes Sprinter».

Внаслідок автопригоди двоє пасажирів мікроавтобусу загинули на місці події. Водій та 21-річка пасажирка автомобіля «ВАЗ», а також шість пасажирів «Mercedes» отримали тілесні ушкодження.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водія автомобіля «ВАЗ» затримано в порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює всі обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області