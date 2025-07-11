Внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки у Києві постраждало 12 осіб серед яких одна неповнолітня дівчина

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маршрутка

Автопригода відбулась вчора близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, що у Дніпровському районі столиці.

Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.

Внаслідок ДТП щонайменше 12 осіб пасажирів маршрутнього таксі, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

поліцейські встановлюють обставини дтп із потерпілими за участю маршрутного автобусу (оновлено)

Серед отриманих громадянами тілесних ушкоджень – переважно переломи, садна та забої.За вказаним фактом слідчі столичного главку поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва 

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