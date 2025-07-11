Внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки у Києві постраждало 12 осіб серед яких одна неповнолітня дівчина

Автопригода відбулась вчора близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, що у Дніпровському районі столиці.

Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою.

Внаслідок ДТП щонайменше 12 осіб пасажирів маршрутнього таксі, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

Серед отриманих громадянами тілесних ушкоджень – переважно переломи, садна та забої.За вказаним фактом слідчі столичного главку поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва