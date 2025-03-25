Внаслідок зіткнення з вантажівкою травмовані семеро пасажирів автобуса

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня, близько 21.40, на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у селі Плугів Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автобуса Neoplan, яким керував 39-річний житель Хмельницького, та вантажівки MAN під керуванням 41-річного мешканця Тернополя.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів семеро пасажирів автобуса: 14-річна дівчина та дві жінки віком 40 і 48 років – із Вінницької області, 38-річна жінка та 52-річний чоловік – із Черкаської області, 53-річна жителька Дніпропетровської області та 37-річний мешканець Хмельницької області.

За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області