Внутрішня безпека Нацполіції перевіряє інформацію про можливі неправомірні дії поліцейських Одещини

Працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали перевірку виявленої в мережі Інтернет інформації про можливі протиправні дії працівників поліції на території Національного природного парку «Тузлівські лимани».

Встановлено, що наразі керівництво парку проводить земельні роботи на території парку. Зважаючи на те, що до поліції надходили повідомлення про незаконність вказаних дій від місцевої територіальної громади, за цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 252 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду).

У той же час до поліції надходили повідомлення від представників парку про перешкоджання їхнім діям та протиправні дії співробітників місцевої поліції.

Наразі за вказаними повідомленнями призначено службову перевірку, аби встановити всі обставини та законність дій співробітників поліції. Про результати цієї перевірки проінформуємо додатково.

Управління комунікації Національної поліції України